“الشريف” الاتحاد سيعودبطريقة لائقه

الخليج - حسن القبيسي

أكد الاعلامي الرياض “فواز الشريف ” رئيس لجنة الشباب بالاتحاد الخليجي للاعلام الرياضي والنائب الاول لرئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية عبر حسابه في تويتر أن الاتحاد سيختار الليلة طريق العودة وهو طريق لائق عبر تحقيقه النصر على النصر .

وأضاف الاتحاد ورغم حزن محبيه الا انه من أسباب فرحتهم ، ترى ماذا سيحدث لو عاد الاتحاد من جديد؟

وأكد أنه رغم قسوة ومرارة النتائج الا ان تبسيط الأمور وعمل الممكن بكل اقتدار سيساعد على هذه العودة



فيما اوضح الاعلامي “محمد الشيخ” عبر تويتر” نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية أن فوز الاتحاد الليلة على النصر هو الأكسجين الذي سيعيد للاتحاد أنفاسه من جديد .

وأضاف الاتحاد في هذا الوقت الذي يشهد محاولات حثيثة لإنعاشه بعدما دخل غرفة العناية المركزة بتواجده في المركز 13 في سلم الدوري.