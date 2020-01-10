الثأر أم العودة

الخليج - أ ف ب

يأمل فريق النصر مواصلة سلسلة انتصاراته، وإكمال إنجازاته، عندما يستقبل فريق الاتحاد يوم الجمعة في قمة منافسات المرحلة الرابعة عشرة من دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين

النصر يعيش حالة مميزة للغاية فمنذ 4 أيام استطاع العالمي التتويج ببطولة كأس السوبر السعودي.

ويتطلع النصر المتصدر لجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 29 نقطة، إلى رد اعتباره من ضيفه الذي تغلب عليه مرتين في ظرف أسبوع في الموسم الماضي بالدوري قبل أن يقصيه من كأس الملك.

ورغم افتقاد النصر لبعض العناصر المؤثرة أمثال عبد الرحمن العبيد وعمر هوساوي بداعي الإصابة والبرازيلي مايكون بيريرا والحارس الأسترالي براد جونز بداعي الإيقاف، وعدم التأكد من جاهزية الحارس وليد عبد الله، إلا أن الفريق سيدخل المباراة بمعنويات عالية بعد فوزه يوم السبت الماضي ببطولة السوبر، فضلا عن امتلاك الفريق لمجموعة من العناصر المميزة في مقدمتها المغربي عبد الرزاق حمد الله الذي سجل 6 أهداف في 3 مباريات لعبها أمام الاتحاد.

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بينما على الجانب الآخر، يمر الاتحاد صاحب المركز الـ 13 في جدول الدوري برصيد 13 نقطة، بظروف صعبة على كافة الأصعدة سواء الفنية أو الإدارية حيث لم يفز في آخر أربع مباريات، فخسر أمام الفيصلي والفيحاء وتعادل أمام الفتح في الدوري، قبل أن يقصيه الأخير من مسابقة كأس الملك.

ورغم ذلك يأمل الاتحاد في إيقاف نزيف النقاط والخروج بنتيجة إيجابية، خصوصًا وأن صفوفه ستشهد مشاركة الحارس البرازيلي جروهي ومواطنه جوناس اللذين كانا على قائمة الاستثمار قبل أن يتم قيدهم في الفترة الشتوية.

ومع أن كل المعطيات الأولية تصب في مصلحة النصر وترجح كفته للفوز إلا أن الاتحاد دائما ما يفاجئ الجميع ويظهر بصورة مغايرة أمام منافسيه الكبار.