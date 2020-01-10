سيميوني #الفار أنقذنا من الخسارة أمام #برشلونة

صحيفة الخليج الإلكترونية

دعا مدرب أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييغو سيميوني، لاعبيه للهدوء، بعد الفوز على برشلونة 3-2 في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، مشيراً إلى أن إلغاء تقنية الفيديو للهدف الثاني للبرسا جعل فريقه يتقادى الهزيمة.

قال سيميوني: “سيطر برشلونة على المباراة بشكل جيد للغاية، كنا نعلم أنه ستتاح لنا فرص خلال مباراة طويلة، ولكن إلغاء الهدف الثاني الذي سجله بيكيه كان حاسماً، إحباطنا انتقل لهم وحماسهم انتقل إلينا”.

وأضاف: “يجب الهدوء، إنها خطوة للنهائي وهو الأهم للنادي والجماهير واللاعبين، مباراة صعبة أمام أفضل الفرق في العالم، عانينا في الشوط الأول كثيراً، ولكن بعد ذلك اختلفت الأمور رغم أن الشوط الثاني كان متقلباً”.

وتابع: “في الربع ساعة الأخيرة ظهرت روح وإصرار وعزيمة اللاعبين على الفوز”.

واختتم سيميوني: “المباراة أمام ريال مدريد ستكون صعبة، لأنه خصم كبير مثل برشلونة ومانشستر سيتي وليفربول”.

الخليج – إفي