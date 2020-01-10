ميسي يدافع عن #فالفيردي

الخليج - د ب أ

وصف مهاجم برشلونة الإسباني، الدولي ليونيل ميسي، الانتقادات التي يتعرض لها مديره الفني إرنستو فالفيردي، لدى خسارة الفريق في أي مباراة بأنها طبيعية، مشيراً إلى أن الناس تلجأ إلى توجيه الانتقادات للمدرب في حالة الخسارة فقط.

تحوم الشكوك حول مستقبل فالفيردي مع الفريق في الأيام المقبلة، بعد تعرض الفريق لهذه الهزيمة.

وقال ميسي بعد المباراة: “هذا أمر طبيعي عندما يتعرض الفريق لهزيمة أو لا يحقق أهدافه، أوعندما يقول الناس إن فريقهم لا يلعب بالطريقة التي يريدها الجمهور، أو التي يريدها الفريق، علينا أن نكون أكثر تماسكاً واتحاداً من أي وقت سابق، وأن نكون أقوياء كفريق ونتحرك للأمام”.

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وأضاف: “الموقف صعب لأننا فقدنا لقباً كنا نريده، أردنا الكفاح للفوز باللقب، ولكننا تلقينا لطمة قوية بالخروج من المسابقة، وقوة الصدمة كانت للطريقة التي ودعنا بها البطولة”.

وأوضح: “كنا متفوقين للغاية على مدار 80 دقيقة، ولكننا خسرنا اللقاء بسبب أخطاء في الدقائق الأخيرة اهتزت من خلالها شباكنا مرتين، ليقلب أتلتيكو نتيجة المباراة لصالحه في الدقائق الأخيرة، وسواء كان هذا عادلاً أو لا، خسرنا المباراة”.

وزاد: “الحقيقة أننا نواصل العمل والسعي لتحسين مستوانا، سيكون لدينا عدد أكبر من الأيام من أجل الاستعداد للمباراة التالية، وأن نفكر في مبارياتنا القادمة بالدوري الإسباني”.

واختتم: “لدينا الكثير لنطوره، ولكننا في المركز الأول بالدوري، حان الوقت الآن لنحسن مستوانا”.