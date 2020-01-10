فاتي أصغر لاعب يشارك في #السوبر_الإسباني

الخليج - د ب أ أفادت صحيفة سبورت، أن لاعب نادي برشلونة، أنسو فاتي، أصبح أصغر لاعب يشارك في بطولة كأس السوبر الإسباني عبر تاريخها. أقحم إرنستو فالفيردي الجناح الشاب في محل الهولندي فرينكي دي يونغ خلال الدقائق الأخيرة من مواجهة أتلتيكو مدريد أملاً في تعديل النتيجة، والتي انتهت في الأخير لصالح رجال الأرجنتيني دييغو سيميوني (3-2). وأصبح فاتي رغم ذلك أصغر لاعب يشارك في البطولة، حيث يبلغ 17 عاماً و70 يوماً، متفوقاً بذلك على اللاعب الإسباني السابق فيرناندو دا سيلفا (نانو)، الذي خاض مباراة لحساب كأس السوبر في 1999، وهو بعُمر 17 عاماً و117 يوماً.

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