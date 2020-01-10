الدوري_الإيطالي #يوفنتوس يصطدم بـ #روما

الخليج - د ب أ

عندما تنطلق منافسات الجولة 19 من الدوري الإيطالي، غداً السبت، سيواجه دفاع إنتر ميلان اختباراً صعباً عندما يستضيف الفريق أتالانتا، كما يواجه يوفنتوس مهمة صعبة في المباراة المقررة أمام مضيفه روما.

يخوض أتالانتا الذي صعد إلى الدور الثاني في دوري أبطال أوروبا، مباراة الغد منتشياً بالفوز 5-0 على كل من ميلان وبارما، في مباراتيه السابقتين بالدوري الإيطالي، حيث بات متفوقاً على جميع فرق الدوري من حيث عدد الأهداف المسجلة، برصيد 48 هدفاً.

وتشكل مباراة الغد اختباراً صعباً لدفاع إنتر ميلان، الذي يعد الأقوى بين فرق الدوري حالياً، حيث لم تستقبل شباك الفريق سوى 15 هدفاً.

ويحتل إنتر ميلان الصدارة برصيد 45 نقطة، وبفارق الأهداف فقط أمام يوفنتوس، بينما يحتل أتالانتا المركز 5 برصيد 34 نقطة.

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ويخوض أتالانتا المباراة على ملعب “جيوسيبي مياتزا”، في الوقت الذي يستعيد فيه المهاجم دوفان زاباتا كامل لياقته.

وسجل اللاعب الكولومبي 6 أهداف خلال 7 مباريات، قبل أن يتعرض لإصابة عضلية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ويواجه روما صاحب المركز 4 برصيد 35 نقطة، والذي خسر على ملعبه أمام تورينو 0-2، مهمة صعبة أمام ضيفه يوفنتوس.

لكن روما يتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية من أجل الحفاظ على تواجده ضمن المربع الذهبي بالدوري.