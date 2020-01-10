حساب المواطن : عدم تطابق البيانات يعرِّض المستفيد لوقف الدعم

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن برنامج حساب المواطن عن إيداع 2.6 مليار ريال في حسابات 12.7 مليون مستفيد شملهم الدعم لشهر يناير، وأوضح العديد من المستفيدين أنهم لم يحصلوا على الدعم الخاص بهم لأسباب عدة منها وقف حسابهم الخاص.

وأوضح برنامج حساب المواطن عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن وقف الحساب الخاص بالمستفيد يرجع إلى عدم تطابق البيانات المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع الجهات ذات العلاقة، وعدم تجاوب المستفيد مع رسائل التذكير بأهمية الإفصاح.

إثبات صحة البيانات شرط استئناف الدعم من حساب المواطن

وأضاف الحساب الرسمي لخدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن، في رده على استفسارات عدد من المستفيدين عن أسباب إيقاف الحسابات الخاصة بهم بعد شهور من حصولهم على الدعم؛ أنه تم إيقاف الدعم حتى يتم إثبات صحة البيانات بإرفاق ما يثبت ذلك على الموقع الإلكتروني.

وأكد حساب المواطن أنه في حالة عدم وجود الدعم المخصص في الحساب البنكي رغم استلام رسالة تفيد بإيداعه، فيجب على المستفيد مراجعة البنك والتأكد أنه لم يتم الإيداع.. جاء ذلك في رده على استفسار أحد المواطنين على «تويتر».

ماذا تفعل إذا لم تجد دعم حساب المواطن في الصرافة رغم تلقيك رسالة بإيداعه؟

Advertisements

وتابع حساب المواطن أن في هذه الحالة يجب توفير كشف حساب من البنك وتقديم اعتراض مالي بعد خمسة أيام من تاريخ صرف الدفعة من أيقونة «الدفعات المالية/دفعة لم تستلم» وإرفاق كشف الحساب.

فيما أوضح حساب المواطن في رده على تساؤل أحد المواطنين، أن «مؤهل» تعني استيفاء شروط الأهلية التي لا بد من انطباقها ليصبح مستفيدًا من البرنامج. أما إذا كان مؤهلًا فلا بد من انطباق معايير الاستحقاق حتى يشمله الدعم.

وتعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة، وعدد أفرادها، وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا، بحسب برنامج حساب المواطن.

إجراءات تغيير رقم الجوال في حساب المواطن

إلى ذلك، أوضح حساب المواطن أنه يمكن تسجيل المواطن كفرد مستقل؛ فإذا كان العمر من 18 إلى 24 سنة فلا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد) باسمه.

وأضاف -في رده على أحد المواطنين يريد الاستقلال عن أسرته لكن صك ملكية المنزل باسم والده- أنه إذا لم تتوافر هذه الشروط يمكن إضافته كتابع لرب الأسرة.

وردًّا على تساؤل إحدى المستفيدات عن تغيير رقم الجوال لاستيفاء البيانات المطلوبة، أوضح حساب المواطن أنه يتم من خلال التوجه إلى البوابة الإلكترونية (تسجيل دخول/القائمة الرئيسية/بيانات المستفيد/تغيير رقم الجوال).