“التعليم”تعتمد منسق ومنسقة في اداراتها للتوعية بلائحة الوظائف التعليمية الجديدة

الخليج - عبدالرحمن الشهري

وجهت وزارة التعليم جميع إداراتها في المناطق والمحافظات بتكليف اثنين من منسوبيها (منسق ومنسقة) للمشاركة في التوعية باللائحة وموادها والتعديلات التي تمت على بعض موادها في الإدارة، جاء ذلك في تعميم لنائب وزير التعليم وجهه لجميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات وتضمن التعميم .

إشارة لقرار وزير الخدمة المدنية بشأن الموافقة على لائحة الوظائف التعليمية واشارة إلى قرار تأجيل لائحة الوظائف التعليمية ورغبة من الوزارة في زيادة التواصل مع الميدان التعليمي فيما يتعلق باللائحة

عليه أمل من سعادتكم تكليف اثنين من منسوبي الادارة (منسق ، منسقة) للمشاركة في التوعية باللائحة وموادها والتعديلات التي تمت على بعض موادها في الادارة

وأشار التعميم إلى أن مهام المنسق والمنسقة ستكون على النحو الآتي:

حضور الورشة التدريبية عن لائحة الوظائف التعليمية والتي ستقام في مقر الوزارة بالرياض (تحدد مدتها وموعدها لاحقا) وسيتم التواصل مع كل منسق لتأكيد الموعد

،إعداد وتنفيذ خطة تنفيذية للتوعية بلائحة الوظائف التعليمية لمنسوبي إدارة التعليم.

،إعداد وتنفيذ الورش واللقاءات التوعوية لجميع المشرفين التربويين وقادة ووكلاء المدارس قبل وبعد نفاذ اللائحة ،

إعداد وتنفيذ اللقاءات العامة للمعلمين للتعريف باللائحة قبل وبعد نفاذ اللائحة

، الإجابة عن الاستفسارات التي ترد إليه / إليها من منسوبي إدارة التعليم حول لائحة

الوظائف التعليمية ، التواصل مع البرنامج التنفيذي للائحة الوظائف التعليمية حول ما يرد للمنسق/المنسقة من استفسارات فنية ، إرسال التقارير الدورية للبرنامج التنفيذي للائحة الوظائف التعليمية حسب الخطة