شاهد.. بوتين يهدى الجامع الأموى بسوريا نسخة فريدة من مصحف تعود إلى القرن 17

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الأوقاف السورية صورا للهدية التى قدمها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين للجامع الأموى فى دمشق وسلمه لنظيره السورى بشار الأسد خلال زيارته الأخيرة لدمشق، وقالت الوزارة إن المصحف الذى قدمه بوتين للجامع الأموى أثناء زيارته دمشق، الثلاثاء الماضي، يعود إلى القرن السابع عشر الميلادى، وأضافت أنه يعد "نسخة فريدة ويحتوى على ثروة من التصاميم وأعلى معايير الخط العربى والمواد الإسلامية ذات التاريخ العريق، ما يجعله من المخطوطات المميزة". Advertisements

الأسد وبوتين

المصحف

بوتين والأسد

مصحف

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