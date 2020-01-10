شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 14 جنديا لبنانيا بجروح بعد رشقهم بالحجارة وضبط 8 لتورطهم فى الواقعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قامت قوات الجيش اللبناني بتوقيف 8 أشخاص لارتكابهم أعمال شغب والتسبب في إصابة عسكريين بالبداوي، على خلفيه إصابة 14 جنديا بجروح جراء رشقهم بالحجارة من قبل مجموعة من الشباب وفقا لـفضائية " الحدث "

كان الجيش اللبنانى أصدر بيانا في وقت سابق قال فيه إن هناك حملة من الشائعات والأخبار الكاذبة الممزوجة بالكراهية، تستهدف المؤسسة العسكرية التي تعمل في إطار من الانضباط والقيم والأخلاقيات، داعيا اللبنانيين إلى عدم الانسياق وراء تلك الحملات المغرضة، ومشددا على أنه سيتخذ الإجراءات القانونية تجاه من يتطاول على المؤسسة وأفرادها.

Advertisements

وذكر الجيش اللبناني في بيانه المنشور بالموقع الرسمى لقوات المسلحة اللبنانية: "تداولت بعض منصات التواصل الاجتماعي أخبارا تنسب إلى عسكريين تصرفات لا تليق إلا بمطلقيها المعروفين بأهدافهم الدنيئة وأخلاقهم السيئة وانعدام الحس الوطني لديهم".

وأضاف البيان: "إن قيادة الجيش، إذ تأسف لانحدار المستوى لدى البعض ليصل إلى درجة الإسفاف، تدعو اللبنانيين إلى عدم الانسياق وراء هؤلاء المغرضين الذين لم يجدوا ما يتناولون به المؤسسة العسكرية إلا بث الشائعات الممزوجة بالكذب والكراهية، ونشر الاتهامات المفبركة والتي لا تُشبه إلا مطلقيها، ولا تعبر إلا عن قلة أخلاقهم".