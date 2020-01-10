شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو نادر لقاسم سليماني برفقة حسن نصر الله وعماد مغنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت فضائية روسيا اليوم عبر موقعها الإلكتروني مقطع فيديو أفادت أنه فيديو نادر ينشر لأول مرة ظهر من خلاله الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، برفقة القائد السابق لفيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، والقيادي السابق في حزب الله عماد مغنية.

وظهر الثلاثة وهم يجلسون إلى مائدة إفطار، والذي من المرجح أن يكون مقطع الفيديو قد تم تصويره منذ أكثر من 15 سنة تقريبا.

يذكر أن عماد مغنية، اغتيل في العام 2008 في دمشق، وكان يعد قائد الجناح العسكري لحزب الله ووفقا لتقارير أجنبية، اغتالته إسرائيل بالتعاون مع استخبارات الولايات المتحدة.

فيما قتل قاسم سليماني فجر أمس الجمعة في ضربة أمريكية استهدفت سيارته في محيط مطار بغداد الدولي بعد عودته من سوريا. وأدت الضربة أيضًا لمقتل عدد من قادة الحشد الشعبي، أبرزهم نائب هيئة الحشد أبو مهدى المهندس، وعدد من الإيرانيين منهم 4 ضباط كبار.

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كانت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، أكدت أن العملية التى استهدفت مطار بغداد الدولي، وقتلت قادة إيرانيين بينهم قاسم سليماني، وأبو مهدى المهندس نائب رئيس ميليشيا الحشد الشعبي، هدفها ردع أى خطط إيرانية في المستقبل لشن هجمات ضد أميركا.

وأضافت الوزارة أن الرئيس ترامب أمر بقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، بعد أن تأكد أن الأخير صادق على قرار الهجوم على السفارة الأميركية فى بغداد.

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن فى بيان، مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليمانى، وكذلك القيادى بالحشد الشعبى العراقى أبو مهدى المهندس، بينما أعلن التليفزيون العراقى الرسمى، مقتل قاسم سليمانى قائد فيلق القدس الإيرانى، وأبو مهدى المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبى، فى قصف استهدف موكبهما فى العراق.

فيما أكدت نانسي بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الديمقراطية، أن عملية قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيرانى، وأبو مهدى المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبى، فى قصف استهدف موكبهما فى العراق صباح أمس الجمعة، ينذر بتصعيد خطير وسيكون له أثار خطيرة تنذر بالتصعيد في المنطقة مطالبة الإدارة الأمريكية بإبلاغ الكونجرس عن الوضع القائم حاليا فى العراق.