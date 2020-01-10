شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة جدة» تُغلق 78 محطة وقود لمخالفة اللائحة المعدلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت أمانة محافظة جدة عن إغلاق 78 محطة وقود ما يعادل نسبة 19.3% من إجمالي المحطات في جدة البالغ عددها نحو 404 محطات، وذلك بسبب مخالفتها اللائحة المعدلة لمحطات الوقود، وعدم تطبيقها لأبرز الاشتراطات مثل تركيب شاشـات عرض أسعار الوقود، وتوفير أجهزة الدفع الإلكتروني.

ووفقاً لـ”الوطن”، أكد المتحدث باسم أمانة محافظة جدة محمد البقمي أن لائحة محطات الوقود تهدف إلى تطوير المحطات وتحسين الخدمات المقدمة وفق معايير عالمية، مبينا أن الحملات والجولات التفتيشية شملت جميع محطات الوقود في نطاق 19 بلدية فرعية وعددها 404 محطات، وتم خلال هذه الحملة رصد عدد من محطات الوقود المخالفة بلغت 78 محطة على طرق رئيسية أو فرعية، وعدم التزامها بتوفير أبرز الاشتراطات تقديم خدمات مدى وتركيب لوحات أسعار الوقود كذلك مواقف لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتضم اللائحة المعدلة التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية عددا من الاشتراطات إذ ألزمت محطات بيع الوقود بتركيب شاشات عرض إلكترونية تبين السعر المرجعي وأسعار البنزين بنوعيه (RON 95/ RON 91) إضافة إلى الديزل والكيروسين لتصبح مرجعا للمستفيدين.

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