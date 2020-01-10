شكرا لقرائتكم خبر عن الزعاق: اليوم آخر المربعانية وغداً بداية «الشبط» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إن اليوم الجمعة هو آخر أيام مربعانية الشتاء، وأن يوم غد السبت يمثل أول أيام موسم الشبط.
وأضاف الزعاق عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر”: “تشتد في موسم الشبط الرياح الباردة التي تهب من جميع الجهات وخاصة الشمالية منها فتعمل على خفض الحرارة إلى معدلات متدنية مع الصقيع”.
وأوضح أن مدة موسم الشبط 26 يوماً وهو الحد الفاصل بين الشتاء القارس والربيع الممتع ولهذا أجوائه متقلبة.
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