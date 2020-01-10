شكرا لقرائتكم خبر عن «أمن الدولة» تكشف تفاصيل جديدة عن عملية القبض على المطلوب «محمد آل عمار» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

قال المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة اللواء بسام عطية: إن المطلوب محمد حسين العمار تزعم الخلية الإرهابية التي تم الإيقاع بها في حي العنود بالدمام، مشيرا إلى أنها كانت تضم أحمد السويد وعبدالله النمر، وكانت تخطط لتنفيذ عمل إرهابي وشيك باستخدام المادة الأكثر فتكاً RDX والتي تم تحريزها خلال العملية الاستباقية.

وأضاف اللواء بسام عطية -وفقا لـ”عكاظ”- أن العمار مطلوب أمنيا في قضايا جنائية ‏وأمنية متعددة، وقد ‏‏شارك في أعمال الشغب والتخريب والتدمير بالعوامية كما شارك في إطلاق النار على رجال الأمن ‏والدوريات الأمنية‏.

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وأوضح المتحدث باسم أمن الدولة قائلا: “نحمد الله على الإنجاز الذي تحقق دون حدوث أي إصابات في موقع الحدث بين المدنيين أو رجال الأمن في عملية نوعية استباقية احترافية، إذ يشكل العمار قيمة محورية في ساحات العمل الإرهابي، ومن قياديي العناصر الإرهابية في القطيف، وارتبط به العديد من العناصر وكان يسعى لإعادة تنظيم التكوين الإرهابي في ظل القبض على عدد كبير منهم وهلاك آخرين”.

وأبان أن العمار تعدّدت لديه منظومة العمل الإرهابي الشامل، ولديه سجلٌ إرهابي وجنائي وتزعم عصابة مارست جرائم إطلاق نار على رجال أمن ومركبات ومقار أمنية بهدف تعطيل المشاريع التنموية في العوامية وكان مشاركًا في كل تلك العمليات الإرهابية وتزعم الكثير من أعمال الشغب المسلح وكان معنياً بتوفير السلاح للتنظيم، ويمتلك مهارة عالية في تصنيع المقذوفات الموجهة ضد المدرعات الأمنية ورجال الأمن.