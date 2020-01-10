الإمارات تدعم محطة كهرباء يمنية









اسماء السيد - أبوظبي: سلّمت الإمارات محطّة تحويلية بقدرة 20 ميغاواط مخصصة لرفع كفاءة محطة المخا الكهربائية البخارية في غرب اليمن، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" الجمعة.

وقام محمد الجنيبي مدير الشؤون الإنسانية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي باليمن بتسليم المحطة للسلطة المحلية بمديرية المخا ممثلة بمدير المديرية عبدالرحيم الفتيح بحضور المهندس عبده حسن مدير عام الشبكات في المؤسسة العامة للكهرباء فرع تعز.

وبعد إزاحة الستار إيذانا بتشغيل المحطة ودخولها الخدمة الفعلية، أكد الجنيبي أن الإمارات "تولي القطاعات الخدمية والإنمائية في الساحل الغربي باليمن جل اهتمامها ومنها قطاع الكهرباء الذي يعد عصب الحياة".

وتابع ان "إنشاء هذه المحطة جاء استجابة عاجلة لنداء الأهالي والسلطة المحلية لتعزيز القدرة الإنتاجية لمحطة كهرباء المخا البخارية التي تخدم 100 ألف مواطن في المخا والمناطق المجاورة، والتي كادت أن تخرج عن الخدمة بسبب ضعف محولات الطاقة الكهربائية القديمة".

يذكر أن دولة الإمارات قامت بصيانة محطة المخا البخارية التي تأثرت بسبب الحرب التي دارت في محيطها وكذلك قامت بتوريد قطع الغيار للمحطة ودعمتها بالوقود اللازم لتشغيلها وصيانة شبكة كهرباء مدينة المخا وقراها المجاورة.