شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 24 شخصًا فى حريق لمحل خاص ببيع البنزين المهرّب بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 24 شخصًا مساء اليوم فى حريق اندلع بأحد المحلات المعدة لبيع البنزين المهرّب، وسط مدينة المكناسى من محافظة سيدى بوزيد بوسط غرب تونس، وأفادت مصادر صحية بسيدى بوزيد فى تصريح لها أن من بين المصابين 8 عناصر من مصالح الدفاع المدني، وانه تم نقل كل المصابين الى بعض المستشفيات فى البلاد حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأرجعت مصالح الدفاع المدنى أسباب ارتفاع عدد المصابين فى هذا الحريق إلى ضيق المكان، والكمّية الكبيرة للمحروقات الموجودة به، ثمّ انفجار العبوات البلاستيكية ممّا تسبب فى إصابة المواطنين وعناصر الدفاع المدني، بعدد من الحروق أو الاختناقات.