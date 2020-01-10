شكرا لقرائتكم خبر عن عضو البرلمان التونسى: لا يمكنكم ادعاء الاستقلالية فأنتم منتمون لحركة "النهضة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عضو حكومة البرلمان التونسى مبروك كورشيد، لا يمكن لحكومة الحبيب الجملى ادعاء الاستقلالية فى الوقت الذى جاء أعضاؤها كمرشحين من حزب حركة النهضة، مؤكدين عدم توفر عنصر الكفاءة فى أعضاء الحكومة المقترحين، مؤكدا:" أن رئيس الحكومة خسر ثقة التونسيين وإذا تم تمرير هذه الحكومة فستكون الأضعف فى تاريخ تونس.

يأتى هذا فى ظل انتقادات لاذعة واجهتها حكومة الحبيب الجملى المقترحة بتونس من قبل البرلمانيين اليوم خلال الجلسة العامة للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة، مجمعين على انهم لن يصوتوا لـ"حكومة إخوان " تفتقر للكفاءة .

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ومن جانبها أكدت عبير موسى، عضوة البرلمان التونسى عن الحزب الدستورى الحر، أنهم لن يستجيبوا للتعاون مع هذه الحكومة ولن نتعمل معها ، والسبب أنها حكومة بعيدة عن الكفاءات ومرشحة من قبل جهات أغرقت البلاد فى أوضاع اقتصادية صعبة ، ووصل العجز 19.4 مليار دينا .

وقالت موسى ، نحن نعانى من ثمار جلسات " شرب الشاى" لكم منذ شهرين والتى لم تسفر عن شئف ى صالح تونس، فالحكومة لا تمثل الشباب ولا تحترم المرأة ولا التاريخ والجغرافيا ولا تتوفر فيها مقايسس موضوعية ، ووزير السياحة المقترح يتحمل مسئولية فى جريمة اغتيال محمد براهمى وشكرى بلعيد، مؤكدة أنها تشكيلة حكومية فاشلة، فحتى الحليب نستورده من تركيا، وأضافت سنكون فى المعارضة لمحاربة الفساد والمفسدين.

وأضاف عدد من البرلمانيين أن الحكومة لا تعبر عن الكفاءات الحقيقية فى تونس وكأن تونس فقيرة فى الكفاءات، أما ممثل الفلاحين فى البرلمان فقد عبر عن ظلم واقع على مواطنى شمال غرب تونس والذين يعانون التهميش لحد "الإهانة على حد تعبيره بعبارة "لا تهينوننا".