شكرا لقرائتكم خبر عن نائب تونسى: الجملى وعد بتغيير أعضاء بالحكومة لكنه سيتمّ استبداله شخصيّا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن فيصل التبينى، النائب عن حزب صوت الفلاحين فى البرلمان التونسى، هجوما عنيفا على الحبيب الجملى، رئيس الحكومة التونسية المقترحة، قائلا: "السيّد الحبيب الجملى وعد بتغيير بعض الأعضاء فى الحكومة ولكن فى الحقيقة سوف يتمّ استبداله هو شخصيّا".

وأضاف اللتبينى، فى تصريحات نقلها حساب البرلمان التونسى على تويتر، خلال الجلسة العامة بالبرلمان التونسى للتصويت على منح الثقة للحكومة المقترحة، لو مرّر السيّد الحبيب الجملى نفسه على التطبيقة التى تقيّم الكفاءات ما كان ليمرّ، متسائلا: " كيف يعقل أن لا يكون هنالك عضو وحيد فى الحكومة المقترحة ينتمى إلى الشمال الغربى؟.

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من ناحية أخرى، أكد الحبيب الجملى، خلال الجلسة العامة بالبرلمان التونسى للتصويت على منح الثقة للحكومة التونسية المقترحة، أن الفساد مسترى فى مؤسسات الدولة والجميع يعلم ويعى بذلك، لذلك هدفنا مكافحة الفساد ونحن عاقدون العزم على تحقيق تقدم ملموس فى مكافحة الفساد، ومواجهة ما يعيق عمل المؤسسات وسنعمل على تسريع إجراءات البت فى ملفات الفساد، وتفعيل تقارير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومع تشكيل مجلسكم للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وكان الحبيب الجملى، قال خلال كلمته، سنعمل على تأمين حياة كريمة لمواطنى تونس، وتونس لا تقبل وجود جزء من أبنائها يعانى الفقر والتهميش، وسنعمل بإرادة لا تلين للمساواة فى الفرص والعمل على بناء تونس جديدة، لافتا إلى أن الحكومة جادة فى استعادة قدرتها على جذب الاستثمار وبناء منظومة جديدة للحماية الاجتماعية، وضمان الحد الأدنى من توفير احتياجات المسنين، وسننشئ صندوق وطنى لمعالجة الفقر بميزانية 200 مليون دينار.

وتابع رئيس الحكومة التونسية المكلف: الحكومة منفتحة على جميع الأحزاب وتحرص على معالجة الأوضاع الهشة التى عانى منها الشعب التونسى كثيرا، وسيعمل أعضاء الحكومة على إخراج تونس من مأزقها، حيث تعيش البلاد وضعا اقتصاديا وماليا واجتماعيا صعبا، مما يدعونا بالتعجيل بالإصلاحات، بما يعالج أوضاع الفئات الضعيفة والمتوسطة ومعالجة الأوضاع الاقتصادية التى تعانى خللا كبيرا.