شكرا لقرائتكم خبر عن المفوضية الأوروبية تحذر من مخاطر الأوضاع الراهنة بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حذر الممثل السامى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل، اليوم الجمعة، من مخاطر الأوضاع الراهنة فى العراق، داعيا إلى ضرورة نزع فتيل الأزمة بأسرع وقت ممكن، وقال بوريل - فى اتصال هاتفى مع رئيس حكومة تصريف الأعمال فى العراق عادل عبد المهدي، بحسب بيان لمكتب عبدالمهدي، أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - "إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى سيعقدون اجتماعا استثنائيا لمناقشة الوضع فى العراق، ومن المرتقب أن يصدر الوزراء بيانا موحدا يؤكد دعم وحدة وسيادة العراق".. مضيفا أنه جرى خلال الاتصال بحث الأزمة الحالية وسبل التعاون لتحقيق التهدئة وتجنب التصعيد.



من جانبه .. أكد عبد المهدي، أن التوتر الذى تعيشه المنطقة لا يخدم الأمن والاستقرار، ويجب بذل أقصى الجهود لتجنيب المنطقة والعالم مخاطر الحرب، مشيرا إلى تمسك الحكومة العراقية بقرار انسحاب القوات الاجنبية لحفظ أمن واستقرار البلاد وسيادتها الوطنية.