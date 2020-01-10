وزير الصحة التركي يستقبل سفير الكويت لدى أنقرة

أنقرة / الخليج 365 استقبل وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الخميس، السفير الكويتي لدى أنقرة غسان يوسف الزواوي. وفي تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، أعرب قوجة عن سعادته باستضافة السفير الكويتي لدى تركيا. Advertisements وأوضح الوزير أنه تباحث مع السفير الكويتي استثمارات أنقرة في مجال السياحة الطبية. وأشار قوجة إلى أنه تناول مع الزواوي عددا من المسائل الأخرى المتعلقة بمجال الصحة.

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