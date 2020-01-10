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بالصور .. الزائر الأبيض يكتسي مرتفعات تبوك

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

صحيفة الخليج الالكترونية

شهدت عدد من مرتفعات مراكز تبوك، اليوم الجمعة، تساقط كميات كثيفة من الثلوج شملت “اللوز وعلقان” والقرى القريبة.

وقصد أهالي المنطقة أماكن تساقط الثلوج؛ للاستمتاع بالأجواء الخلابة.

بالصور .. الزائر الأبيض يكتسي مرتفعات تبوك 2

بالصور .. الزائر الأبيض يكتسي مرتفعات تبوك 3

بالصور .. الزائر الأبيض يكتسي مرتفعات تبوك 4

بالصور .. الزائر الأبيض يكتسي مرتفعات تبوك 5

بالصور .. الزائر الأبيض يكتسي مرتفعات تبوك 6

بالصور .. الزائر الأبيض يكتسي مرتفعات تبوك 7

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بالصور .. الزائر الأبيض يكتسي مرتفعات تبوك 8

بالصور .. الزائر الأبيض يكتسي مرتفعات تبوك 9

بالصور .. الزائر الأبيض يكتسي مرتفعات تبوك 10

بالصور .. الزائر الأبيض يكتسي مرتفعات تبوك 11

بالصور .. الزائر الأبيض يكتسي مرتفعات تبوك 12

بالصور .. الزائر الأبيض يكتسي مرتفعات تبوك 13

بالصور .. الزائر الأبيض يكتسي مرتفعات تبوك 14

بالصور .. الزائر الأبيض يكتسي مرتفعات تبوك 15

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