صحيفة الخليج الالكترونية شهدت عدد من مرتفعات مراكز تبوك، اليوم الجمعة، تساقط كميات كثيفة من الثلوج شملت “اللوز وعلقان” والقرى القريبة. وقصد أهالي المنطقة أماكن تساقط الثلوج؛ للاستمتاع بالأجواء الخلابة. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور .. الزائر الأبيض يكتسي مرتفعات تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.