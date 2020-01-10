اندلاع حريق في برج بكورنيش جدة

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صحيفة الخليج الالكترونية
تباشر فرق الدفاع المدني بجدة، حريقاً اندلع في سقف برج تحت الإنشاء بكورنيش جدة.
وقال حساب إمارة منطقة مكة المكرّمة، على “تويتر”: الفرق ما زالت تعمل على إخماد النيران، دون تسجيل إصابات حتى الآن.
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