الأرصاد تنبه من ضباب على عدة مناطق

صحيفة الخليج الالكترونية

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عدة تنبيهات حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمناطق مكة والرياض والشرقية وجازان.

وفي التفاصيل، ذكرت الأرصاد أن منطقة الشرقية تشهد حالة من الضباب يؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الأحساء والجبيل والخبر والخفجي والدمام والعديد والقطيف والنعيرية وبقيق وحفر الباطن ورأس تنورة وقرية العليا، وبدأت الحالة الساعة 23.10 من مساء الخميس، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح الجمعة.

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ونبهت الهيئة منطقة الرياض بأنها تشهد حالة من الضباب يؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الأفلاج والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والغاط والقويعية والمجمعة والمزاحمية وحريملاء ورماح ووادي الدواسر، وتبدأ الحالة الساعة 01.00 من صباح الجمعة، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضاً ضباباً يؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل أضم والطائف والعرضيات وميسان، وتبدأ الحالة الساعة 01.00 من صباح الجمعة، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح الجمعة.

ونبهت الهيئة منطقة جازان بأنها تشهد أمطاراً رعدية ونشاطاً في الرياح السطحية يؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبو عريش والحرث والدائر والدرب والريث والطوال والعارضة والعيدابي وبيش وجازان وصامطة وصبيا وضمد وفرسان وهروب وفيفا، وتبدأ الحالة الساعة 0200 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة 19.00 من مساء الجمعة.