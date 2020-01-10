شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو والصور.. الدفاع المدني يباشر حريقاً في برج تحت الإنشاء بكورنيش جدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - جدة:

باشرت فرق الدفاع المدني حريقا اندلع فجر اليوم الجمعة في أعلى برج تحت الإنشاء يطل على كورنيش جدة.

وأظهرت صور ومقطع فيديو متداول ارتفاع ألسنة اللهب أعلى البرج وتطاير الشرار حتى وصوله إلى الأرض، فيما يسمع صوت صافرات سيارات الإطفاء، فيما ظهرت في أحد المقاطع طائرة مروحية وهي تنقل الماء من البحر لإخماد الحريق.

Advertisements

وأوضح إدارة الدفاع المدني أننسبة السيطرة على الحادث 60%، ولازالت عمليات الإخماد مستمره دون أي إصابات – ولله الحمد-.