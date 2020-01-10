ترامب يكشف "السبب الرئيسي" لقتل سليماني

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وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، الخميس "أمسكنا بوحش كاسر وقضينا عليه وهذا كان ينبغي أن يحدث منذ وقت طويل. فعلنا ذلك لأنهم كانوا يتطلعون لتفجير سفارتنا".
وذكر ترامب أن بلاده نفذت الضربة أيضا بسبب هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية أميركية بالعراق قامت به جماعة مسلحة مدعومة من إيران في ديسمبر في هجوم أسفر عن مقتل متعاقد أميركي ويعتقد المسؤولون الأميركيون أن سليماني لعب دورا في تدبيره.
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وأعقب ذلك احتجاجات عنيفة قام بها مؤيدو الفصيل المدعوم من إيران أمام السفارة الأميركية في بغداد، وقال ترامب إن سليماني كان يريد أن تصبح تلك الاحتجاجات أشد عنفا.
وأضاف "كانت هذه مؤامرة منظمة تماما. وأنتم تعلمون من الذي نظمها. ذلك الرجل لم يعد في محيطنا الآن. وكان في ذهنه ما هو أكثر من تلك السفارة".
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مقدم من يورو نيوز
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فرنسا تستعد ليوم جديد من الإضراب ضد إصلاح نظام التقاعد
تستعد فرنسا لإضراب وطني وعام جديد ضد إصلاح نظام التقاعد من 9 إلى 11 يناير/ كانون الثاني، حيثمن المنتظر أن يتم إلغاء العديد من الرحلات الجوية بالرغم من أن نسبة الاستجابة لنداء الإضراب في شركة الخطوط الجوية الفرنسية محدودة جداً. وتدعو جميع النقابات العمالية في فرنسا إلى جولة جديدة من التظاهر والإضرابات ضد إصلاح نظام التقاعد في البلاد الذي، تصمم الحكومة، ومن ورائها رئيس الجمهورية، إيمانويل ماكرون، على المضي به قدماً. وانطلقت التعبئة العمالية ضد إصلاح نظام التقاعد في فرنسا في بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي ولا تزال نقابات النقل مضربة منذ ذلك التاريخ حيث تشهد حركة القطارات ومترو الأنفاق في العاصمة باريس شللاً جزئياً بالرغم من دعوات الحكومة للتهدئة. وأعلنت مجموعة من النقابات العمالية وأخرى تمثل الاتحادات الطلابية يوم الخميس 9 كانون الثاني/يناير يوماً للإضراب، إضافة إلى التظاهر يوم السبت. وفي مجال الطيران حيث تجري حركة إضراب في الفترة ما بين 6 إلى 8 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلنت الشركة عن احتمال حدوث اضطرابات يوم الخميس في برامج الرحلات القصيرة ومتوسطة المدى". حركة القطارات ومترو الأنفاق في قطاع القطارات، يستمر الإضراب منذ أكثر من شهر حيث أعلنت شركة النقل بالسكك الحديدية تذبذب حركة القطارات الأربعاء، حيث تتوقع الشركة عمل 3 قطارات فائقة السرعة من 4 وقطار واحد ما بين المناطق من بين 4 وقطار واحد على الخطوط الدولية السويسرية ليريا وألمانيا وإسبانيا وقطار واحد من أصل 3 قطارات إلى إيطاليا، فيما تتوقع الشركة عملا شبع عاديا يوم الخميس. وفي باريس، تشهد شركة مترو الأنفاق والحافلات اضطربات كبيرة على مختلف الخطوط. إضراب في مصافي تكرير النفط منذ الإثنين دخلت مصافي تكرير النفط في مختلف أنحاء فرنسا في إضراب لمدة أربعة أيام، حيث تهدف نقابات القطاع إلى شل حركة المركبات العامة والخاصة. وطمأنت الحكومة في هذا الخصوص وأكدت عدم نقص إمدادات البنزين والمازوت غير أن توافد أصحاب المركبات على محطات البنزين رفع حجم الطلب وبقيت بعض المحطات مغلقة بداية من الثلاثاء. إضطرابات منتظرة في المداس والمستشفيات وتأمل مختلف النقابات أن تشهد قطاعات التربية والتعليم والصحة مشاركة قوية في الإضراب العام من أجل الضغط على حكومة الوزير الأول إدوار فيليب الذي يقوم منذ بداية الأسبوع بعدة لقاءات مع مختلف النقابات العمالية بهدف التوصل إلى اتفاق مبدئي. وترفض أكبر النقابات العمالية في فرنسا سي أف دي دي، اعتماد سن قاعدية للتقاعد. ومن المقرر تقديم مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد إلى مجلس الوزراء في 24 يناير/ كانون الثاني الجاري ثم عرضه على الجمعية الوطنية في 17 فبراير/ نيسان.
Euronews (Ar)
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بوتين وإردوغان يدشنان السيل التركي ويدعوان لوقف إطلاق النار في ليبيا
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي، رجب طيب أردوغان في مدينة إسطنبول لعقد سلسلة من المحادثات، تشمل التوترات في منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها ما يحدث في إيران والعراق، والتي تصاعدت مع مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني. ومن بين الملفات الأخرى التي يناقشها الرئيسان ملفي سوريا و ليبيا . تدشين "السيل التركي" دشن إردوغان بوتين رسمياً الأربعاء في حفل في إسطنبول خط الأنابيب التركي للغاز (تورك ستريم)، الذي يرمز الى تقاربهما، في ظل توتر إزاء النزاع في كل من ليبيا وسوريا. ووصف إردوغان تدشين خط الأنابيب الذي سينقل الغاز الروسي الى تركيا وأوروبا عبر البحر الأسود، بأنه "حدث تاريخي للعلاقات التركية-الروسية وخريطة الطاقة الإقليمية". وقال بوتين من جهته إن "الشراكة بين روسيا وتركيا تتعزز في كل المجالات رغم جهود من يعارضونها". وبعد كلمتيهما، فتح الرئيسان صماماً رمزياً لأنبوب غاز للإشارة إلى بدء العمل بهذا الخط. وسينقل "السيل التركي" (تورك ستريم) الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا، والذي يبلغ طوله 930 كيلومترا ويمرّ عبر البحر الأسود. الخط يمثل طريقاً جديدة لتصدير الغاز الروسي إلى تركيا وأوروبا، إذ بإمكانه نقل أكثر من 31 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا. وتعتبر روسيا أكبر مورد للغاز إلى تركيا، التي تعتمد على الواردات لتلبية احتياجاتها من الطاقة حيث تنقل الغاز عبر خط أنابيب آخر تحت البحر الأسود يُسمى "بلو ستريم" والخط الغربي الساحلي عبر أوكرانيا . ولا تزال العلاقات متوترة بين موسكو وكييف مع سنوات من الصراع وخط "السيل التركي" سيسمح لروسيا بتجاوز أوكرانيا عن طريق فتح خط نقل مباشر ثاني إلى تركيا. وتأتي زيارة فلاديمير بوتين إلى تركيا بعد زيارة قصيرة قام بها إلى سوريا في الـ 7 يناير-كانون الثاني حيث التقى الرئيس السوري بشار الأسد . وكثيرا ما قدمت موسكو دعمها للنظام السوري خلال الحرب الأهلية المستمرة التي تشهدها سوريا منذ ثماني سنوات بينما وقفت أنقرة إلى جانب المعارضة السورية المسلحة. وقف إطلاق النار في ليبيا اعتباراً من الأحد في الملف الليبي تحاول تركيا الرمي بثقلها في ليبيا من خلال التحرك لإرسال جنود وأسلحة تركية لدعم حكومة الوفاق الوطني "الضعيفة" والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي، بينما تدعم روسيا قوات المشير خليفة حفتر المتمركزة في الشرق. ودعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى وقف إطلاق النار في ليبيا اعتباراً من الأحد، عقب اجتماع في إسطنبول الأربعاء. وقال وزير خارجية تركيا مولود تشاوش اوغلو في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف "دعا رئيسنا رجب طيب إردوغان ورئيس الدولة الروسي فلاديمير بوتين اليوم الى وقف إطلاق النار ابتداء من منتصف ليل 12 كانون الثاني/يناير".
Euronews (Ar)
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ما هي أقوى جوازات السفر لعام 2020؟
تصدرت دول آسيوية المراتب الأولى عالميا، من حيث مكانة جواز السفر لكل بلد مقارنة بغيره في بقية الدول. في المقابل سجلت جوازات السفر الأوروبية تراجعا على مستوى الترتيب، هذا فيما حافظت دول كباكستان وسوريا والعراق وأفغانستان والصومال، على ترتيبها في ذيل القائمة. اليابان أولاً وسنغافورة ثانياً هذا واحتل جواز السفر الياباني المرتبة الأولى كأقوى جواز، متقدما على سنغافورة، بعد أن كانت في تلك المرتبتين كل من ألمانيا وفنلندا. واعتمد مؤشر "هنلي" للجوازات في هذا التصنيف ، على الدول التي يمكن لحاملي جوازات معينة أن يدخلوها دون الحصول على تأشيرة مسبقا. وهذا هو العام الثالث على التوالي الذي تحتل فيه اليابان المرتبة الأولى. ويستطيع المواطن الياباني أن يدخل 191 بلدا دون حاجة إلى الحصول على تأشيرة، أو الحصول عليها فور وصوله إلى البلد المضيف. أما عدد الدول التي يستطيع مواطن من سنغافورة دخولها فيبلغ 190 بلدا. في الأثناء تراجعت مرتبة كل من كوريا الجنوبية وألمانيا إلى المرتبة الثالثة، ويمكن لمواطني الدولتين الدخول إلى 189 دولة، دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقا. ترتيب أقوى الجوازات لسنة 2020: اليابان (191)، سنغافورة (190)، كوريا الجنوبية (189)، ألمانيا (189)، إيطاليا (188)، فنلندا (188)، إسبانيا (187)، لوكسمبورغ (187) ودنمارك (188). وتقول مؤسسات تقييم دولية منها مجموعة "بي آر" و"هنلي و شركاءها" لـ "يورونيوز": إن جوازات السفر هي تعبير عن علاقات دبلوماسية وتجارية واقتصادية إيجابية أو سلبية، إلى جانب الوضع السيادي للدولة، ومدى تأثيرها في تلك المجالات. أما في جانب الدول العربية فكانت الإمارات العربية حققت أفضل المراتب خلال السنوات العشر الأخيرة، بفضل نموها الاقتصادي. أضعف جوازات السفر وحلّت باكستان في المركز الـ104، الذي شغله الصومال العام الماضي، فيما احتلت سوريا الترتيب 105 والعراق 106 وأفغانستان الترتيب 107، فيما لا يزال بإمكان المواطنين الأفغان السفر إلى 26 دولة فقط من دون شرط الحصول المسبق على تأشيرة دخول. ويوضح مدير العلاقات العامة في مجموعة "هينلي وشركاه"، بادي بليور لـ"يورونيوز": أن غالبية البلدان التي تذيّلت القائمة شهدت أوضاعاً سياسية غير مستقرة خلال السنوات الماضية. خصائص جيوسياسية وقال بادي بليور: "أعتقد أنه من الإنصاف القول إن ثمة دولاً في ذيل القائمة تعيش أوضاعاً صعبة لأسباب منها داخلية وأخرى خارجية، تلك البلدان لطالما حافظت على مكانها في ذيل القائمة، بفعل خصائصها الجيوسياسية". وتابع بليور تصريحه بالقول: "إن البلدان التي تتذيل القائمة تواجه تحديّات جدية فيما يتعلق بالسيادة الوطنية والقضايا الجيوسياسية والشلل في الحياة الديمقراطية وسيادة القانون". وفيما يتعلق بإمكانية أن تحسّن البلدان المتذيلة ترتيبها في القائمة، قال بليور: "من الصعب للغاية استعادة إمكانية السفر بدون تأشيرة إلى بلد كان قد فرضها من قبل"، مضيفاً: أن الدول يلزمها "مدّة طويلة من السلام وإعادة الإعمار والمصالحة الوطنية وإعادة إندماجها مع النظام الدولي العالمي، قبل أن يتمكن مواطنوها من الحصول على إمكانية السفر إلى عدد أكبر من الدول من دون تأشيرة". الإمارات العربية المتحدة يذكر أن جواز سفر دولة الإمارات العربية المتحدة حقق خلال السنوات العشر الماضية، قفزات نوعية لجهة عدد الدول التي يمكن لحامله دخولها من دون تأشيرة، وبات يحتل المركز الثامن عشر في القائمة المذكورة.
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Euronews (Ar)
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النواب الأمريكي يحد من قدرة ترامب على شن حرب ضد إيران
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.