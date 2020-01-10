اجتاحت الأمطار والسيول مناطق واسعة في الأردن الذي يتأثر بمنخفض قوي طال عددا من دول المنطقة، حيث غطت السيول وسط العاصمة عمان وغمرت المياه متاجر في وسط البلد.
وقال مدير التنبؤات في دائرة الأرصاد الجوية الأردنية، رائد رافد آل خطاب، إن الأردن على موعد مع أمطار غزيرة جديدة اعتبارا من ظهر اليوم الخميس.
وأضاف آل خطاب أن بعض مناطق الشمال والوسط والجنوب ستشهد تساقطا غزيرا للأمطار على فترات، داعيا لأخذ الحيطة والحذر.
وأشار آل خطاب إلى أن فرصة تراكم الثلوج فوق المرتفعات الجنوبية، مستمرة حتى صباح غد الجمعة.
وشهدت مرتفعات القادسية ورأس النقب والشوبك والطريق الملوكي والهيشة وطيبة وادي موسى تساقط الثلوج.
من جهتها، أعلنت وزارة المياه بدء فيضان سد وادي شعيب بعد امتلائه، وقالت الوزارة إن السد امتلأ بكامل طاقته التخزينية بواقع مليون و700 ألف متر مكعب.
المصدر: خبرني
كانت هذه تفاصيل خبر أمطار غزيرة وثلوج تجتاح الأردن (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.