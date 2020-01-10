أمطار غزيرة وثلوج تجتاح الأردن (فيديو)

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة RT

اجتاحت الأمطار والسيول مناطق واسعة في الأردن الذي يتأثر بمنخفض قوي طال عددا من دول المنطقة، حيث غطت السيول وسط العاصمة عمان وغمرت المياه متاجر في وسط البلد.

وقال مدير التنبؤات في دائرة الأرصاد الجوية الأردنية، رائد رافد آل خطاب، إن الأردن على موعد مع أمطار غزيرة جديدة اعتبارا من ظهر اليوم الخميس.

وأضاف آل خطاب أن بعض مناطق الشمال والوسط والجنوب ستشهد تساقطا غزيرا للأمطار على فترات، داعيا لأخذ الحيطة والحذر.

وأشار آل خطاب إلى أن فرصة تراكم الثلوج فوق المرتفعات الجنوبية، مستمرة حتى صباح غد الجمعة.

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وشهدت مرتفعات القادسية ورأس النقب والشوبك والطريق الملوكي والهيشة وطيبة وادي موسى تساقط الثلوج.

من جهتها، أعلنت وزارة المياه بدء فيضان سد وادي شعيب بعد امتلائه، وقالت الوزارة إن السد امتلأ بكامل طاقته التخزينية بواقع مليون و700 ألف متر مكعب.

المصدر: خبرني