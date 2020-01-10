ترامب يقترح ضم دول من الشرق الأوسط إلى حلف الأطلسي

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الرئيس الأمريكي دونالد ترامبترامب يقترح ضم دول من الشرق الأوسط إلى حلف الأطلسي

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يؤيد توسيع حلف شمال الأطلسي ليشمل دولا بالشرق الأوسط وذلك مع سعي بلاده لتقليص انتشارها العسكري عالميا.

وأضاف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "أعتقد أنه ينبغي توسيع حلف شمال الأطلسي وينبغي أن نضم الشرق الأوسط، بكل تأكيد".

واقترح الرئيس الأمريكي زيادة مشاركة الحلف في الشرق الأوسط عندما تطرق، يوم الأربعاء، للضربات التي شنتها إيران على قاعدتين أمريكيتين بالعراق ردا على اغتيال قائد "فيلق القدس"، قاسم سليماني.

وصرح بأن تنظيم "داعش" أثار مشكلة دولية ينبغي لدول أخرى التصدي لها مضيفا: "يمكننا أن نعود للديار.. ونستخدم حلف شمال الأطلسي"، متابعا بالقول: "لقد أطبقنا على داعش وأسدينا لأوروبا معروفا كبيرا".

وأفاد الرئيس الأمريكي ممازحا، بأنه من الممكن تسمية الحلف باسم "حلف الأطلسي - الشرق الأوسط" أو "حلف الأطلسي زائد الشرق الأوسط"، مشيرا إلى أنه طرح الاسم المحتمل على الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ خلال اتصال، يوم الأربعاء 8 يناير.

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من جهته، قال البيت الأبيض إن ترامب "أكد أهمية زيادة دور الحلف في منع الصراع والحفاظ على السلام في الشرق الأوسط".

وذكرت السفيرة الأمريكية في الحلف، كاي بيلي هتشيسون، اليوم الخميس، أن الحرب على تنظيم "داعش" مهمة لكل من الولايات المتحدة والحلفاء في حلف الأطلسي.

وأوضحت في تصريح لمحطة "سي إن بي سي": "أعتقد أن ما يتطلع إليه الرئيس هو تعزيز تعاون حلفائنا مع العراق.. هذا أمر يتعين لمجلس الحلف أن يبحثه ويتخذ قرارا بأن نبذل المزيد".

المصدر: رويترز