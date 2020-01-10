شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الجلسة العامة للبرلمان التونسى للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب التونسي، صباح اليوم /الجمعة/؛ للتصويت على منح الثقة لحكومة الحبيب الجملى التى تضم 28 وزيرا و14 كاتب دولة، وكانت أغلب الأحزاب والكتل السياسية التونسية قد أعلنت رفضها التصويت لصالح الحكومة، وآخرها كان حزب "قلب تونس" ثانى أكبر الأحزاب الحاصلة على مقاعد بالبرلمان التونسى (38 مقعدا)، والذى حسم موقفه بشكل نهائي، بعد ساعات من المشاورات والتى انتهت فى وقت متأخر من مساء أمس الخميس بالرفض التام للتصويت لهذه الحكومة.

ويتضمن البرلمان التونسى (217 مقعدا)، ويشترط لنيل الحكومة ثقة البرلمان الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء، أى 109 أصوات.

ووفقا لترتيبات البرلمان التونسى فإن أعضاء المجلس سيوزع عليهم قبل افتتاح الجلسة العامة المخصّصة للتصويت على منح الثقة للحكومة ملفا يتضمن مختصرا لبرنامج عمل الحكومة وتعريفا وجيزا بأعضائها، ثم يتولى رئيس المجلس التقديم الموجز لموضوع الجلسة، قبل أن تحال الكلمة لرئيس الحكومة المكلّف الذى يتولى تقديم عرض موجز لبرنامج عمل حكومته ولأعضاء حكومته المقترحة.

وبحسب ما أعلن البرلمان، تحال الكلمة بعد ذلك لأعضاء المجلس فى حدود الوقت المخصص للنقاش العام، ثم تحال الكلمة لرئيس الحكومة المكلف مجدّدا للتفاعل مع تدخلات أعضاء المجلس، وترفع الجلسة العامّة ثم تستأنف فى نفس اليوم للتصويت على الثّقة، ويتم التصويت على الثّقة بتصويت وحيد على كامل أعضاء الحكومة والمهمة المسندة لكلّ عضو.

وبحسب الدستور التونسي، فإنه فى حالة عدم حصول الحكومة على ثقة البرلمان، يجرى رئيس الجمهورية فى أجل 10 أيام، مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة فى أجل أقصاه شهر.