شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تساقط كثيف للثلوج على عدة مناطق بالسعودية والأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت منطقة تبوك شمال المملكة العربية السعودية تساقطا كثيفا للثلوج في ساعات فجر الجمعة، وبحسب طقس العرب، فان منطقة علقان بمدينة تبوك في المملكة العربية السعودية شهدت تساقطا للثلوج، هذا وشهدت مناطق جنوبي الأردن تساقطا للثلوج خاصة على جبال الشوبك والطفيلة بالرشادية والقادسية.

يشار الى ان مدينة تبوك، قريبة من الحدود الأردنية السعودية، وهي منطقة مرتفعة عن سطح البحر، وعادة ما تشهد تساقطا للثلوج خلال المنخفضات الجوية.

وتداول عدد من رواد التواصل الاجتماعى فيديوهات توضح تساقط كثيف للثلوج بتلك المناطق.