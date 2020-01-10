شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 8 من الحشد الشعبى العراقى فى غارة على شرق سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الجمعة مقتل 8 من قوات الحشد الشعبى العراقى فى غارات جوية على شرق سوريا، حسبما ذكرت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية، وكان المرصد قال - فى وقت سابق اليوم - إن طائرات مجهولة قصفت مستودعات ذخيرة وآليات للميليشيات الموالية لإيران فى منطقة البوكمال، حيث دوت عدة انفجارات فى المنطقة بالقرب من الحدود العراقية السورية.

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