شكرا لقرائتكم خبر عن صور وفيديو.. الدفاع المدنى السعودى يسيطر على حريق بمبنى تحت الإنشاء فى جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشب حريق هائل، صباح اليوم الجمعة، فى أحد الأدوار العلوية ببرج تحت الإنشاء فى منطقة كورنيش جدة، غرب المملكة العربية السعودية، وأعلن الدفاع المدنى فى جدة عن الحريق مؤكدا أن فرق الإنقاذ تكافح لإخماد الحريق، منعا لامتداده لباقى العقار.



حريق جدة

وأكد حساب الدفاع المدنى السعودى، عبر حسابه الرسمى على تويتر، أن حادث حريق اندلع فى برج تحت الإنشاء بكورنيش جدة والفرق تكافح الحريق، دون كتابة المزيد من التفاصيل.





وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى المملكة، تداولوا مقاطع فيديو تظهر حجم الحريق وارتفاع ألسنة اللهب فى أعلى البرج وتطاير الشرار حتى وصوله إلى الأرض، فيما يسمع صور صافرات سيارات الإطفاء، فيما ظهرت فى أحد المقاطع طائرة مروحية وهى تنقل الماء لإخماد الحريق.

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يذكر أن المملكة العربية السعودية، حققت إنجازًا جديدًا بحصولها على المركز الخامس عالميًا والأول عربيًا فى مجال تقديم المساعدات الإنسانية بحسب ما تم نشره فى منصة التتبع المالى التابعة للأمم المتحدة( FTS)، حيث بلغت المساعدات السعودية المقدمة مليارًا و281 مليون دولار أمريكى وتمثل ما نسبته 5.5 % من إجمالى المساعدات الإنسانية المدفوعة دوليًا حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

‏‎كما تصدرت المملكة المانحين لليمن بمبلغ مليار و216 مليون دولار أمريكى وتمثل ما نسبته 31.3 % من إجمالى المساعدات المقدمة للجمهورية اليمنية خلال عام، ورفع المستشار بالديوان الملكى المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، برقيتى تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة حصول المملكة، على المركز الخامس عالميًا والأول عربيًا فى مجال تقديم المساعدات الإنسانية.