التحالف يقصف موقعين لمجموعات إرهابية شرقي سوريا

دير الزور/ إبراهيم خليل، محمد مستو/ الخليج 365
استهدف طيران التحالف الدولي ليلة الخميس/الجمعة موقعين للمجموعات الإرهابية التابعة لإيران في محافظة دير الزور شرقي سوريا.
وأفادت مصادر محلية لمراسل الخليج 365، أن القصف استهدف منطقتي الصناعة، والحزام الأخضر، في مدينة البوكمال القريبة من الحدود السورية العراقية.
ولفتت المصادر أن القصف تزامن مع وصول دبابات تابعة للجناح السوري لحزب الله اللبناني إلى المنطقتين المذكورتين.
وأشارت المصادر إلى أن المجموعات التابعة لإيران قامت بتطويق المنطقتين بعد استهدافهما بالقصف ومنعت الدخول إليهما، الأمر الذي حال دون معرفة الخسائر المادية والبشرية الناجمة عن القصف.
ويتمركز الآف المسلحين التابعين للمجموعات الموالية لإيران في الضفة الغربية لنهر الفرات في محافظة دير الزور، ويقود تلك المجموعات الحرس الثوري الإيراني.
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