إسرائيل تفرج عن أسيرين سوريين

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365

أفرجت إسرائيل، الجمعة، عن أسيرين سوريين محتجزين لديها من مرتفعات الجولان المحتلة.

وقالت هيئة البث العبربة، الجمعة، إن إسرائيل أفرجت عن صدقي المقت وأمل أبو صالح.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان إن الخطوة جاءت "كبادرة حسن النية في اعقاب إعادة رفات الجندي زخاريا باومل من سوريا الى إسرائيل".

وفي أبريل/ نيسان 2019، استعادت إسرائيل بوساطة روسية رفات "باومل" الذي قتل في معركة "السلطان يعقوب"، خلال حرب لبنان سنة 1982.

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وبحسب الصحيفة العبرية، فليس من الواضح حتى الآن ما إن كان إطلاق سراح الأسيرين مرتبطا بالزيارة المرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تل أبيب، في وقت لاحق من يناير الجاري، وبالضغوط التي تمارسها الأخيرة على موسكو لإطلاق سراح الإسرائيلية "نعما يسسخار"، بعد إدانتها بحيازة مواد مخدرة بالعاصمة الروسية.

ونقلت الصحيفة عن مصلحة السجون الإسرائيلية، أنه من المتوقع إطلاق سراح أبو صالح من سجن "حرمون" (شمال) في حدود منتصف ليل الخميس (الفائتة)، فيما سيتم إطلاق المقت الجمعة من سجن "كتسيعوت" (النقب الصحراوي- جنوب).

وأوضحت أن أمل أبو صالح (26 عاماً) من قرية مجدل شمس بالجولان السوري المحتل، كانت تنفذ عقوبة السجن 7 سنوات وثمانية أشهر، بتهمة إصابة جنديين إسرائيليين منتصف 2015.

فيما يقضي صدقي المقت (53 عاماً) وهو من مجدل شمس أيضاً عقوبة السجن 11 عاماً منذ 2015 بتهمة التجسس، ودعم الإرهاب والتواصل مع تنظيم معاد، وهو الحكم الثاني ضده حيث أطلقت إسرائيل سراحه عام 2012 بعد 27 عاما قضاها في سجونها، بحسب المصدر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.