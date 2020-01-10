إسرائيل بصدد إطلاق سراح أسيرين سوريين

معتز بالله محمد / الخليج 365

أعلنت إسرائيل، مساء الخميس، أنها بصدد إطلاق سراح أسيرين سوريين محتجزين لديها، في خطوة اعتبرها مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "بادرة لحسن النية"، بحسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن إسرائيل ستبدأ إطلاق سراح الأسيرين صدقي المقت، وأمل أبو صالح، عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي، 22:00 ت.غ.

ونقلت عن مكتب نتنياهو، قوله إن الخطوة تأتي "بادرة سياسية وخطوة لإبداء حسن النية، بعد استعادة إسرائيل من سوريا رفات (الجندي) زخاريا باومل".

وفي أبريل/ نيسان 2019، استعادت إسرائيل بوساطة روسية رفات "باومل" الذي قتل في معركة "السلطان يعقوب"، بين القوات السورية والقوات الإسرائيلية خلال حرب لبنان سنة 1982.

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وبحسب الصحيفة العبرية، فليس من الواضح حتى الآن ما إن كان إطلاق سراح الأسيرين مرتبطا بالزيارة المرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تل أبيب، في وقت لاحق من يناير/ كانون الثاني الجاري، وبالضغوط التي تمارسها الأخيرة على موسكو لإطلاق سراح المواطنة الإسرائيلية "نعما يسسخار"، بعد إدانتها بحيازة مواد مخدرة بالعاصمة الروسية.

ونقلت الصحيفة عن مصلحة السجون الإسرائيلية، أنه من المتوقع إطلاق سراح أبو صالح من سجن "حرمون" (شمال) في حدود منتصف ليل الخميس، فيما سيتم إطلاق المقت صباح الجمعة من سجن "كتسيعوت" (النقب الصحراوي- جنوب).

وأوضحت أن أمل أبو صالح (26 عاماً) من قرية مجدل شمس بالجولان السوري المحتل، ينفذ عقوبة السجن 7 سنوات وثمانية أشهر، بتهمة قتل جريح سوري وإصابة جنديين إسرائيليين منتصف 2015.

فيما يقضي صدقي الملط (53 عاماً) وهو من مجدل شمس أيضاً عقوبة السجن 11 عاماً منذ 2015 بتهمة التجسس، ودعم الإرهاب والتواصل مع تنظيم معاد، وهو الحكم الثاني ضده حيث أطلقت إسرائيل سراحه عام 2012 بعد 27 عاما قضاها في سجونها، بحسب المصدر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.