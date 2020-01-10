الجيش الإسرائيلي يعتقل 3 فلسطينيين قرب حدود غزة

غزة/محمد ماجد/ الخليج 365

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الجمعة، اعتقال ثلاثة فلسطينيين، بداعي تسللهم عبر حدود قطاع غزة.

وقال الجيش، في بيان، إن قواته اعتقلت 3 فلسطينيين تسللوا عبر السياج الفاصل بين شمالي القطاع وإسرائيل.



وأضاف: "تم نقلهم للتحقيق لدى قوات الأمن"، دون مزيد من التفاصيل.



وتحظر القوات الإسرائيلية على الفلسطينيين في القطاع دخول المنطقة المحاذية للشريط الحدودي لمسافة 300 متر، وتطلق عليها اسم المنطقة العازلة ، وتطلق النار أو تعتقل كل من يتواجد فيها.

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