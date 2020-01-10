بومبيو: سنعمل على حماية الشعبين الأمريكي والعراقي

العراق/ محمد وليد/ الخليج 365

أكد وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، حرص بلاده على حماية الشعبين الامريكي والعراقي ومصالحهما.

وقال بومبيو في تغريدة على حسابه في "تويتر"، ان "وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أجرى مساء الخميس اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي".

وأضاف أنه أكد خلال ذلك "حرص الولايات المتحدة على حماية الشعبين الأمريكي والعراقي ومصالحنا".

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