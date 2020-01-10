شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أجواء غير مستقرة وسقوط أمطار على معظم الأنحاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة الخليج، اليوم الجمعة، طقسا متقلبا، حيث تتكون السحب الرعدية الممطرة فى العديد من المناطق بالمملكة العربية السعودية، بينما تشهد دولة الإمارات سقوط أمطار، وهو الأمر نفسه الذى ينطبق على البحرين.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة، تكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق(تبوك، المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية، حائل فى حين تستمر السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة كما تنشط الرياح السطحية على وسط وغرب المملكة، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز- علاقان - الظهر).



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ ساعة، من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، متوسط الموج الى مائج،بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، متوسط الموج الى مائج.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الجمعة غير مستقر ويشهد سقوط أمطار مختلفة الشدة على فترات على أغلب المناطق من الدولة مصحوبة بالبرق والرعد أحيانا تعمل على جريان الأودية، والرياح معتدلة إلى نشطة وقوية أحيانا خاصة على البحر، تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب.

وذكر المركز - فى نشرته اليومية - أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية – جنوبية غربية / 35 – 45 كم/س، تصل إلى 70 كم/س مع السحب خاصة على البحر.

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البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في البحرين اليوم سيكون غير مستقر مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحياناً.

الرياح ستكون متقلبة الاتجاه من 5 الى 10 عقد مع هبات قد تصل الى 35 عقدة أحياناً ثم تتحول الى شمالية غربية من 10 الى 15 عقدة وتصل من 17 الى 22 عقدة أحياناً في وقت لاحق.