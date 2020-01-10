شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات مجهولة تقصف مستودعات إيرانية فى البوكمال بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المرصد السورى لحقوق الإنسان (مقره لندن) إن طائرات مجهولة قصفت مستودعات ذخيرة وآليات للميليشيات الموالية لإيران فى منطقة البوكمال، حيث دوت عدة انفجارات فى المنطقة بالقرب من الحدود العراقية السورية.

وأوضح المرصد أن القصف استهدف بلدة الجلاء وقرية العباس بريف مدينة البوكمال فى محافظة دير الزور؛ ما أسفر عن تدمير عدد كبير من الأسلحة والذخيرة.

وأشار إلى وجود عمليات نقل أسلحة ثقيلة ومدرعات من عدة مقرات للمليشيات الموالية لإيران وحزب الله فى حى الجمعيات بمدينة البوكمال إلى مواقع جديدة ومقرات فى منطقة الحزام الأخضر بمحيط مدينة البوكمال.

وفى السياق، قال المرصد إن لديه معلومات بأن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أخبر نظيره السورى بشار الأسد عن نية الولايات المتحدة إغلاق الطريق الذى أنشأته إيران بين بيروت وطهران مرورا بالبوكمال فى محافظة دير الزور.

يأتى هذا القصف بعد مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيرانى قاسم سليمانى بضربة أمريكية فى بغداد، ورد طهران بإطلاق صواريخ على قاعدتين أمريكيتين فى العراق.

Advertisements

وقد أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، عن وقوع عدة انفجارات صباح اليوم الخميس في ريف دير الزور الشرقي بالقرب من الحدود العراقية.

وأفاد المرصد السوري ـ حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ بأن الانفجارات وقعت نتيجة قصف مجهول المصدر تضاربت المعلومات حول ما إذا كان عبر طائرات مسيرة أو نتيجة صواريخ بعيدة المدى، مشيرا إلى أن القصف استهدف مقرا تابعا للقوات الإيرانية في حي الجمعيات بمدينة البوكمال السورية.

وأشار إلى وقوع انفجارات عدة أيضا في بادية الجلاء في ريف مدينة البوكمال الحدودية مع العراق، دون أن يشير إلى مزيد من التفاصيل حول وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء هذه الانفجارات.

يأتي هذا عقب ساعات من إعلان مصادر سورية مقتل 5 مقاتلين من الفصائل الموالية لإيران في سوريا جراء غارات جوية استهدفت مدينة البوكمال في محافظة دير الزور (شرق)، من دون التمكن من تحديد مصدر الغارات.