شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو يؤكد حرص بلاده على حماية الشعبين الأمريكى والعراقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، لرئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، حرص بلاده على حماية الشعبين الأمريكي والعراقى ومصالحهما. وندد بومبيو - فى اتصال هاتفى أجراه مع عبد المهدى الخميس وفقا لما أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - بالهجوم الإيرانى على سيادة العراق.

وكانت إيران قد استهدفت بهجوم صاروخي، الليلة قبل الماضية، قواعد عسكرية في العراق تستضيف قوات أمريكية.

وفى السياق نفسه، قال مسئول دفاعى أمريكى، فى وقت سابق، إن الجيش الأمريكى يدرس تعديلات محتملة فى أوضاعه الدفاعية بالشرق الأوسط، بعدما قلبت إيران الافتراضات وشنت هجوما صاروخيا فى العراق الذى تحظى فيه بنفوذ.

وقال المسؤول الأمريكى الكبير الذى طلب دعم نشر اسمه إنه كان من المتوقع لإيران، أن تهاجم مواقع أمريكية فى بلد آخر غير العراق حيث تعول طهران على بعض الحلفاء أصحاب النفوذ.

ونشر الجيش الأمريكى دفاعات جوية من طراز باتريوت فى مواقع أخرى بالشرق الأوسط منها السعودية لإسقاط أى صواريخ إيرانية لكنه لا يملك تلك الإمكانات فى قاعدة الأسد الجوية بالعراق التى استهدفها 11 صاروخا على الأقل من الصواريخ الباليستية التى أطلقتها إيران يوم الأربعاء.

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وعلى جانب أخر، أقر مجلس النواب الأمريكى يوم الخميس مشروع قانون يحد من قدرة الرئيس دونالد ترامب على الدخول فى صراع عسكرى مع إيران، وذلك بعد أيام من إصداره الأوامر بتوجيه ضربة بطائرة مسيرة أودت بحياة القائد العسكرى الإيرانى البارز قاسم سليمانى. ووافق على مشروع القانون 224 صوتا مقابل اعتراض 194، ولا يزال التصويت مستمرا.