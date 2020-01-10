شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الموريتانية تجيز قانونا جديدا لمهنة المحاماة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجازت الحكومة الموريتانية فى ختام اجتماعها مساء الخميس مشروع قانون جديد ينظم مهنة المحاماة. وقال وزير العدل الموريتانى الدكتور حيمود رمظان إن مصدر القانون الموريتانى هو الشريعة الاسلامية، وإن من شأن القانون الجديد أن يمكن المحامى من المساهمة فى مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف أن القانون الجديد يضع معايير أكثر دقة ووضوحا للولوج الى المهنة ، فضلا عن تنظيم يتيح مساهمة المحامين بشكل أفضل في بروز نظام قضائي يوثق به وجدير بجذب وطمأنة المستثمرين والمواطنين بشكل عام ، وينظم صندوقاً جديداً للضمان الصحي الخاص بالمحامين ، كما يوضح الشروط الضرورية لنظام الشهادات التي تضمن ولوج مهنة المحاماة.

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