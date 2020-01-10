شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: ليس من حق لجان الوزارات فصل أى موظف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الناطق الرسمى باسم لجنة "تفكيك نظام الثلاثين من يونيو" السودانية الدكتور صلاح مناع إن هناك لجانا تم تشكيلها فى بعض الوزارات والمصالح الحكومية، ليس لديها الحق فى أن تتخذ أى قرارات أو تفصل أى شخص، باعتبار أن اتخاذ القرار من صلاحيات اللجنة العليا فقط، موضحا أن اللجنة، التى تم تشكيلها وفقا لقانون صدر بهذا الشأن، تتخذ القرارات بدقة متناهية لتجنب ظلم أى مواطن.

وأكد مناع - فى تصريح صحفى مساء الخميس - استمرار اللجنة فى عملها بهدف استعادة أموال الشعب السودانى، وأنها لا تستهدف أشخاصا بعينهم، لافتا إلى أن قرارات اللجنة الأخيرة، خطوة لاستعادة أموال الشعب.

وشدد على حفظ الحقوق الكاملة للعاملين فى صحيفتى "الرأي العام" و "السودانى" وقناة "الشروق"، وأنه ستكون هناك مراجعة، ولجان تسيير لهذه القنوات لتعود للبث، لافتا إلى أنه من حق تلك المؤسسات استئناف القرارات.

وقال مناع إن حل جمعية القرآن الكريم سببه وجود مجموعة تسيطر على بعض الأعمال تحت مسمى "جمعية القرآن الكريم"، لافتا إلى ضرورة مراجعة كل المؤسسات.

وحث مناع السودانيين على التبليغ عن أي عمل يضر بالشعب السوداني أو محاولة إخفاء بعض المعلومات، والإدلاء بالمعلومات عنها.