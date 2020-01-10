عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هواوي تحقق قفزة بعائدتها في 2019 بنسبة 18% وتبيع 240 مليون هاتف

الجمعة 10 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

وفقاً لم نقله موقع Forbes العالمي، فإن هواوي نجحت في الحفاظ على مكانتها عالمياً كثاني أكبر مُصنع للهواتف الذكية من حيث المبيعات بعد أن واجهت الكثير من التحديات العالمية في عام 2019. ويذكر أن هواوي احتلت المركز الثاني عالمياً بعد أن وصلت مبيعاتها في عام 2018 الي 200 مليون وحدة مباعة من أجهزتها الذكية.



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وقد أعلن "إريك تشو" - أحد رؤساء مجلس الإدارة الدوريين لشركة هواوي في مذكر داخلية لموظفي الشركة أن هواوي حققت مبيعات 240 مليون هاتف في عام 2019. وأضاف "إريك تشو" أن عائدات كافة قطاعات هواوي في عام 2019 بلغت 850 مليار يوان (121 مليار دولار تقريباً)، أي ما يعادل ارتفاع عائدات الشركة بنسبة 18% مقارنة بعام 2018.

طرحت هواوي مؤخراً سلسلة هواتفها الرائدة والمتطورة HUAWEI Mate 30، والتي تعد أول سلسلة هواتف تعتمد كلياً على منصة خدمات وتطبيقات هواوي Huawei Mobile Services (HMS) والتي حازت على إعجاب واشادة المستخدمين بشكل كبير، حيث تتضمن منصة هواوي على علي العديد من التطبيقات التي ستغير أسلوب الحياة الرقمية للمستخدمين.

والجدير بالذكر، أن هواوي حققت مبيعات أكثر من 12 مليون وحدة من سلسلة هواتفها Mate 30 حول العالم. بينما تخطط هواوي لبيع 20 مليون وحدة من هواتف سلسلة Huawei Mate 30 المتطورة والتي أطلقتها الشركة مؤخراً في الأسواق العالمية.