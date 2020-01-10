لجنة تفكيك نظام الإنقاذ بالسودان: السجن لكل من حصل على وظيفة بشهادة مزورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توعد محمد الفكى سليمان عضو مجلس السيادة الانتقالى بالسودان نائب رئيس لجنة "تفكيك نظام الإنقاذ وإنهاء التمكين" ، كل من حصل على وظيفة عامة بناء على شهادات مزورة، خلال عهد النظام السابق، بالسجن. وأكد الفكى - فى خطاب جماهيرى فى أمدرمان فى ولاية الخرطوم الخميس ـ عزم لجنة تفكيك نظام الإنقاذ، بإنهاء خدمة كل شخص حصل على وظيفة عامة بصورة غير سليمة.

كما تعهد باسترداد الأموال المنهوبة، وتطهير كل مفاصل الدولة من "عملية التمكين" التي نفذها النظام السابق، وإعادة الأراضي التي خُصصت بالباطل، والقروض التي مُنحت بغير حق.

وقال الفكي " إن التخلي عن بناء الوطن خيانة لدماء الشهداء، لأن العهد معهم إعادة بناء الوطن، حيث لم يخرجوا إلا من أجل هذا الغرض" ، مشيدا بالروح الإيجابية الجديدة التي سيطرت على السودانيين، مما يساعد على بناء وطن جديد.

وأضاف أن سلطات مجلس السيادة "تشريفية" ، إلا أنه يعمل حاليا مع مجلس الوزراء كسلطة تشريعية مؤقتة، ويراجع الميزانية.

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