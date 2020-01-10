عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دراجة كهربائية جديدة بـ3 عجلات للتخفيف من الزحام

الجمعة 10 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

كشفت إحدى الشركات ومقرها جزيرة ريونيون فى المحيط الهندى عن دراجة كهربائية ثلاثية العجلات خلال معرض الالكترونيات الاستهلاكية CES 2020، والتى تعمل بالطاقة الشمسية، وتحتوى على بطارية مدمجة قابلة للشحن وألواح شمسية على السطح لمساعدتك فى شحنها أثناء ضغطك على الدواسة، إذ تجمع فى تصميمها بين الدراجة والسيارة كهربائية.



يتم قيادة السيارة ذات العجلات الثلاث مع زوج من الدواسات التقليدية، تمامًا مثل الدراجة العادية، لكن مع إضافة طاقة البطارية وضوء الشمس، تبدأ فى تجاوز السرعة التقليدية.

تستخدم السيارة أيضًا تقنية البلوتوث للاتصال بأحد التطبيقات المصاحبة، والتى توفر تحديثات حركة المرور المباشرة للسائق أو للراكب.

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من المأمول أن تساعد الدراجة، التى تم تصميمها خصيصًا للأشخاص فى المناطق الحضرية، على تخفيف الازدحام على الطرق من خلال تشجيعهم على ترك سياراتهم فى الجراج، ولا يمكن أن يؤدى ذلك فقط إلى تقليل الزحام بالطرق وحمل الناس على العمل بشكل أسرع، ولكن أيضًا على تقليل كمية انبعاثات الكربون بكل مدينة.

يتراوح متوسط ​​سرعة الدراجة الكهربائية ثلاثية العجلات ما بين 15 إلى 25 ميلًا فى الساعة (25 إلى 40 كم فى الساعة).

وأوضحت الشركة أن الدراجة مناسبة بشكل خاص للرحلات اليومية فى المناطق الحضرية وهى مثالية للتوصيلات القصيرة والسفر للركاب.

وقالت الشركة: "فى عصر المدينة الذكية، يعد التنقل المستدام أحد التحديات الرئيسية التى تواجه المدينة المعاصرة، تخيل أن تكون قادرًا على التنقل فى بيئة حضرية، حيث تجمع بين السرعة والأمان والراحة وقدرة الحمل واحترام البيئة."

وتجمع الدراجة الكهربائية ثلاثية العجلات بين خفة ودقة الدراجة ولكن مع مزايا السيارة، مثل المقاعد المريحة والمساحة المخصصة للركاب وحماية الزجاج الأمامى، إذ تم تصنيع السيارة لشخص بالغ فى المقدمة وشخص آخر أو طفلين فى مكان فى الخلف.