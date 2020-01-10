الملك سلمان يدعو الرئيس التونسي لزيارة السعودية

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"الخليج 365" من تونس: استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس بقصر قرطاج، الذي سلّمه دعوة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لأداء زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية.
وستخصّص هذه الزيارة، وفق ما صرّح به الدبلوماسي السعودي عقب اللقاء، "لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية والتشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الإهتمام المشترك".
وجدّد الوزير السعودي بالمناسبة تمنياته لتونس ب"المزيد من الإستقرار السياسي ومزيد التعاون بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة"، بحسب وكالة تونس افريقيا للأنباء الرسمية.
واستعرض الجانبان "العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية".
يّذكر أن وزير الخارجية السعودي كان مرفوقا بوزير الدولة للشؤون الإفريقية، أحمد بن عبد العزيز قطان.
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