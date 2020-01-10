دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي بهذه الخطوات يُمكنك حماية حسابك بـ "واتساب"

قد يكون تفعيلك لخاصية إلغاء القفل بواسطة التعرف على الوجه لفتح هاتفك غير كافية لحماية خصوصيتك في بعض الأحيان؛ خاصة بتطبيقات التراسل التي لاتريد أحد أن يطلع على ما بها مثل ماسنجر وواتساب وغيرها.

وإذا كنت تريد حماية حسابك بتطبيق التراسل الفوري، واتساب، فهناك العديد من الطرق التي ربما لا تكن على دراية بها مثل تأمين الولوج لحسابك عن طريق بصمة الإصبع على هواتف "أندرويد"، وكذلك تأمين القفل عن طريق التعرف على الوجه (Face ID) أو بصمة الإصبع (Touch ID) على هواتف آيفون.

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بالطبع تتسائل الآن كيف يُمكنك تفعيل هذه الخاصية؟.. ما عليك سوى الضغط على أيقونة النقاط الثلاثة (⋮) الموجودة في الزاوية اليمنى العليا من واجهة واتساب؛ ثم اضغط على خيار الإعدادات Settings وبعده اضغط على خيار الحساب account فاضغط على خيار الخصوصية Privacy قبل أن تُمرر للأسفل حتى تصل إلى خيار القفل ببصمة الإصبع Fingerprint Lock واضغط عليه.

وخلال تفعيله سيُطلب منك تأكيد بصمة إصبعك من خلال وضع إصبعك على مستشعر بصمة الإصبع الموجود في هاتفك وبمجرد تأكيد بصمة إصبعك ستُفعل ميزة التأمين وسيظهر لك 3 خيارات لقفل التطبيق تلقائيًا وهي: فورًا immediately، أو بعد دقيقة After 1 minute أو بعد 30 دقيقة After 30 minute. © alqiyady بهذه الخطوات يُمكنك حماية حسابك بـ "واتساب"

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