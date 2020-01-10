تقنية جديدة تسمح لك بشحن هاتفك لاسلكياً في أي مكان بداخل السيارة

هل واجهت من قبل أزمة خلال ركوبك السيارة مع شخص ما أو أكثر، واحتجت لشحن هاتفك باستخدام شاحن السيارة، ولم تستطع ذلك لأن غيرك يستخدمه لشحن هاتفه؟ قريباً لن تواجه هذه المشكلة مجدداً.
فخلال معرض لاس فيجاس السنوي للتكنولوجيا، كشفت شركة يانك تكنولوجيز عن تقنية جديدة تسمح بشحن الهواتف الذكية دون الحاجة لوضعها في مكان معين بداخل السيارة، حيث تعتمد على تزويد السيارة بعدد من أجهزة الإرسال ومضخات متطورة.
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التقنية التي أطلقت عليها الشركة اسم "الشحن اللاسلكي ثلاثي الأبعاد" تسمح بشحن أي هاتف بواسطتها، بشرط أن يكون مدعوماً بخاصية الشحن اللاسلكي، وذلك من خلال ربط الهاتف بمحول الشحن في السيارة لاسلكياً.
وأوضحت الشركة أن هذا الجهاز تم تزويده بمعدات امتصاص نوعية، كما أنها تعمل على موجة تردد منخفض، وبالتالي فإن الحقل الكهربائي الصادر عنها محدود للغاية.
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وأضافت أنه لا توجد أي مخاطر من انتشار الإشعاعات بداخل السيارة، مشيرة إلى أن الموجات الصادرة عن هذه التقنية ذات تأثير محدود على الإنسان.المزيد:
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