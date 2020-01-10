تيك توك TikTok تطور هذه الميزة لتبديل الوجوه

تطور الشركة المالكة لتطبيق تيك توك TikTok تقنية تسمح لمستخدميه بإدراج وجههم في مقاطع الفيديو الخاصة بالآخرين بطريقة تُشبه ما يُعرف حاليًا باسم "التزييف العميق Deep Fake".
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وحسبما أوردت تقارير صحفية عالمية متخصصة في مجال التكنولوجيا، فأن الميزة الجديدة يُشار إليها في شفرة التطبيق باسم تبديل الوجه Face Swap؛ حيث تطلب من المستخدمين إجراء مسح حيوية متعدد الزوايا لوجوههم، ثم الاختيار من مجموعة من مقاطع الفيديو التي يريدون إدراج وجوههم إليها، ثم المشاركة.
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وتأتي الميزة الجديدة، حسبما أوضحت التقارير التي تناولتها، كرغبة من الشركة المالكة لتطبيق تيك توك TikTok لزيادة وعي الناس بضرورة عدم تصديق كل ما يشاهدونه على الإنترنت، فضلًا عن استخدامها للتسلية؛ خاصةً في ظل تزايد التحذير من تقنية (التزييف العميق) في نشر الأخبار الكاذبة.المزيد:
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