الجعفرى: انتصارات سوريا على الإرهاب تسهم فى تراجع التهديدات العالمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفرى "إن سوريا حققت انتصارات على الإرهاب رغم الثمن الذى دفعه الشعب جراء مواصلة دول، بعضها دائمة العضوية بمجلس الأمن، فى دعم الإرهاب". وخلال جلسة نقاش بمجلس الأمن الدولى، الخميس، تحت عنوان "التمسك بميثاق الأمم المتحدة فى سبيل صون السلم والأمن الدوليين" ، قال الجعفرى "إن الانتصارات السورية ستكون لها انعكاسات مهمة فى تراجع تهديد الإرهاب على المستوى العالمى".

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن الجعفري قوله " إن المجلس لا يزال رهينة لبعض الدول ، وبعضها دائمة العضوية فيه ، والتي حاولت إسقاط الحكومة الشرعية في سوريا عبر الإرهاب، وسخرت آليات الأمم المتحدة لتحقيق هدفها بكل السبل ، بما في ذلك تزوير الحقائق ، على غرار ما قامت به في العراق وليبيا وفنزويلا وغيرها".

وأضاف مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة " إن العالم يعيش اليوم حالة استقطاب نتيجة تبني بعض الدول سياسات وممارسات باتت تهدد السلم والأمن الدوليين وتقوض أحكام الميثاق ، واعتقادها أن نفوذها السياسي والعسكري والاقتصادي يمنحها حق تقرير مصائر دول أعضاء".

وتابع " إن مصداقية ومركز الأمم المتحدة وصلا إلى حالة من التشكيك قد تهدد هذه المنظمة بمصير مماثل لعصبة الأمم التي إنهارت حين لجأت تحت ضغط قوى دولية كبرى إلى شرعنة الاحتلال والعدوان ، وكان يفترض بها آنذاك الدفاع عن أمن العالم واستقراره والسلام فيه".

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