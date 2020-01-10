شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان: تقديم حلول لإنهاء الصراع أمر أساسى لتحقيق السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس وزراء السودان، الدكتور عبد الله حمدوك، أهمية أن يعترف الجميع بدورهم الفردى والوطنى من أجل تحقيق السلام والاستقرار فى السودان، لافتا إلى أن الاستماع إلى أهل كاودا (معقل "الحركة الشعبية – شمال – جناح عبد العزيز الحلو، فى جنوب كردفان) وتقديم حلول طال انتظارها من أجل إنهاء الصراع هو أمر أساسي لتحقيق السلام المستدام. وزار حمدوك ووفد حكومى رفيع مدينة كاودا، ليكون أول مسئول سودانى كبير يزور المدينة منذ عدة سنوات، وكان فى استقباله فى المدينة قائد الحركة عبد العزيز الحلو، وحشد من مواطنى المدينة.

وأشار حمدوك، في تعليق على فعاليات تلك الزيارة مساء الخميس، إلى أنه منذ عام 2011 ، ظلت المساعدات الإنسانية غائبة عن كاودا، مضيفا "لأننا ندرك تماما أهمية مواصلة تقديم المساعدات للمحتاجين، فنحن في حكومة الفترة الانتقالية سمحنا لمنظمات العون الإنساني بتقديم العون لأهلنا هناك وفي كل أنحاء البلاد، وسنستمر في ذلك لأننا نرى أن هذا يعد حقا إنسانيا لجميع المواطنين في السودان".

وأوضح أن المرتكزات الأساسية للسلام تعتمد على مخاطبة جذور الأزمة، التي تقوم على المواطنة وعلى التعدد الثقافي واحترام الآخر والمشاركة الواسعة لصنع السلام خاصة من النساء والشباب.